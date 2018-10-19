Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.

19 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия по итогам этого года планируют довести товарооборот до 6 миллиардов долларов, а в ближайшие годы – до 10 миллиардов долларов, передаёт "Подробно.uz".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин продолжили переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций. На них особое внимание было уделено практическим аспектам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

На переговорах были обсуждены вопросы увеличения объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота, развития кооперации производственных предприятий, укрепления взаимодействия в сфере транспорта и энергетики.

"В сентябре успешно проведено заседание Межправительственной комиссии под председательством глав правительств. Развивается взаимодействие между регионами. Реализуются крупные инвестиционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками. В этом году, по нашим оценкам, товарооборот достигнет 6 миллиардов долларов. Эта цифра превышает наши планы. Задача на ближайшие годы – 10 миллиардов", – отметил Шавкат Мирзиёев.

На переговорах особое внимание уделено развитию культурно-гуманитарного обмена, прежде всего в области науки, образования, здравоохранения и туризма.

Как отмечалось, накануне в Ташкенте проведен первый совместный Образовательный форум "Новые кадры для новой экономики", в работе которого участвовали руководители ведущих вузов двух стран.

По итогам было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки, в том числе об открытии в нашей стране филиалов ряда ведущих высших учебных заведений России.

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