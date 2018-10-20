Ассоциация «Электронные деньги» готова сотрудничать с финансовым регулятором Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (Ассоциация "Электронные деньги" – АЭД) была бы рада сотрудничеству с бизнесом и регулятором в Азербайджане по вопросу развития и регулирования в финансовой сфере, сказал Trend глава ассоциации Виктор Достов.

По его словам, сфера деятельности ассоциации достаточно разносторонняя и включает сотрудничество с государственными органами, консалтинг, тренинги, налаживание связей на российском рынке и т.д.

"Полагаю, что азербайджанской стороне было бы очень интересно воспользоваться нашим опытом в области регулирования. Ассоциация принимала активное участие в разработке закона "О национальной платежной системе России", который регулирует работу "электронных кошельков" и других ключевых финансовых инструментов. Мы активно работаем в направлении идентификации, а также представлены в качестве экспертов в группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)", - сказал Достов.

Ассоциация "Электронные деньги", по его словам, в рамках международных форумов несколько раз обсуждала с представителями регуляторов финансового рынка Азербайджана вопросы противодействия отмыванию денег, а также финансовой доступности.

"Нам удалось завязать интересные контакты. Пока это только начало и говорить о каких-либо договоренностях преждевременно", - сказал Достов.

По мнению главы ассоциации, азербайджанский рынок развивается быстрыми темпами из совокупности ряда обстоятельств. Например, по уровню образования населения, по доходам и предпринимательской активности можно ожидать быстрого роста новых цифровых технологий.

"Рынок потенциально очень интересен. Трудно сказать, кто на этом рынке победит. Рынок на пересечении культур и сюда интересно прийти компаниям, как из России, так из Европы, Турции и арабских стран. По всей видимости, будет некая конкуренция между ними", - сказал Достов.

Ассоциация "Электронные деньги" объединяет формально и неформально крупных российских игроков. Ее членами являются крупнейшие платежные системы (QIWI, "Яндекс. Деньги", PayPal, WebMoney и др.), крупные системы денежных переводов, разработчики программного обеспечения и другие игроки. Ассоциация сотрудничает со Сбербанком России, НСПК, MasterCard, крупнейшими университетами и т.д.

"Мы могли бы способствовать налаживанию связей между азербайджанскими компаниями и крупнейшими игроками российского рынка. Мы открыты и активно занимаемся деятельностью в рамках различных международных организаций, и будем рады взаимодействовать с азербайджанской стороной", - сказал Достов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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