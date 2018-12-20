В Узбекистане будет построен цементный завод стоимостью свыше $600 млн

20 декабря 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Булакбашинском районе Андижанской области Узбекистана начато строительство цементного завода, передаёт в четверг Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В реализации проекта принимают участие АО "Jo‘ydam Tamir Qurilish" и китайские компании SHANGFENG, TUNLI и Beijing Triumph. Стороны создали СП "SHANGFENG-BRIDGE OF FRIENDSHIP".

Стоимость первого этапа проекта (2018-2020 годы) составляет 418,9 миллиона долларов. На первом этапе мощность завода составит 1,2 миллиона тонн цемента в год.

В 2020-2023 годах будет реализован второй этап проекта стоимостью 215 миллионов долларов и мощность будет доведена до трёх миллионов тонн цемента в год.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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