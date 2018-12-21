В ноябре в Турции было продано около 90 тысяч объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2018 года в Турции было продано 89 626 объектов недвижимости, что на 27 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении отмечается, что за указанный период в Стамбуле было продано 16 058 объектов недвижимости, в Анкаре – 7 834 , а в Измире – 4 773 объектов недвижимости.

"Остальные 60 961 объектов приходятся на другие города Турции", - говорится в сообщении TUİK.

Отмечается, что за отчетный период иностранцам в Турции было продано 4 672 объекта недвижимости, что на 117,1 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

"По итогам ноября 2018 года иностранцы приобрели в Стамбуле 1 922 объектов недвижимости, в Анталье – 797 . Остальные 1 953 объектов недвижимости, приобретенные иностранцами, приходятся на другие города Турции", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в ноябре граждане Ирака приобрели в Турции 1 003 объектов недвижимости, граждане Ирана – 463 объектов.

"Остальные 3 206 объекта недвижимости приходятся на граждан других стран", - говорится в сообщении TUİK.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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