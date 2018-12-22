S&P впервые присвоило Узбекистану суверенный кредитный рейтинг

22 декабря 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s впервые присвоило Узбекистану суверенный кредитный рейтинг, сообщает Trend в субботу со ссылкой на spot.uz.

Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне «ВВ-», краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте — «В». Прогноз — «Стабильный».

"Прогноз отражает наши ожидания того, что в следующем году чистые активы Узбекистана останутся сильными, хотя немного и снизятся из-за прогнозируемого дефицита счета текущих операций и государственных заимствований", — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что могут поднять рейтинг в случае улучшения эффективности денежно-кредитной политики страны. К примеру, если снизится долларизация экономики. Диверсификация доходной базы или состава экспорта также может в будущем положительно сказаться на рейтинге.

Что касается снижения, то его можно ожидать, если ухудшатся фискальные или внешние позиции. Например, если бюджетный дефицит превысит базовый сценарий, или если дефицит счета текущих операций окажется выше, чем ожидается, и приведет к увеличению потребности в долгах.

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