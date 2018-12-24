Узбекистан начал поставки табачной продукции в Таджикистан и Грузию

24 декабря 2018 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре 2018 года в Таджикистан и Грузию поставлены первые партии табачных изделий СП British American Tobacco Uzbekistan («УзБАТ»), передаёт в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Со второй половины 2018 года продукция Самаркандской сигаретной фабрики реализуется на рынках соседних Кыргызстана, Казахстана и Монголии. Однако компания намерена увеличивать экспорт готовой продукции, и не собирается ограничиваться рынками Центральной Азии и Монголии.

В декабре 2018 года к этим странам присоединился и Таджикистан – первая партия табачных изделий с надписью Made in Uzbekistan уже отправлена в эту страну. С 22 декабря 2018 года «УзБАТ» также начало поставлять продукцию на рынок Грузии.

Узбекско-британская компания British American Tobacco Uzbekistan (АО СП «УзБАТ») создана 22 ноября 1994 года как совместное предприятие с государственным участием. Компания является одним из ведущих иностранных инвесторов и крупнейшим британским инвестором в узбекскую экономику с накопленным объемом прямых инвестиций порядка 400 миллионов долларов.

На данный момент «УзБАТ» – это единственное производственное предприятие группы «БАТ» в Центральной Азии, включающее в себя Ташкентский офис, Самаркандскую сигаретную фабрику, а также Ургутский ферментационный завод по переработке табачного сырья.

Предприятие функционирует в рамках полного технологического и производственного цикла – от выращивания в кооперации с отечественными фермерами и табаководами зеленого табака-сырца до производства готовой продукции для нужд внутреннего рынка и экспорта за рубеж.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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