PwC Azerbaijan провела семинар по изменениям в Налоговый Кодекс

БАКУ /Trend/ - 17 декабря 2018 года PwC Azerbaijan провела семинар, посвященный последним изменениям в Налоговом кодексе, а также другим важным изменениям в бизнес-законодательстве Азербайджана. Семинар проходил в Ротонда-холле, в Landmark Plaza, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

«Целью семинара является информирование наших клиентов и более широкого бизнес-сообщества о значимых изменениях, которые происходят в законодательстве, связанном с бизнесом. В период динамичной трансформации бизнеса мы стремимся быть гибкими и своевременно предоставлять активные консультации нашим клиентам, тесно сотрудничая с правительством Азербайджана по улучшению делового и инвестиционного климата страны», - сказал в своем вступительном слове управляющий партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев.

Семинар проводился под руководством и модераторством Арифа Гулиева, лидера налоговых и юридических услуг PwC в Азербайджане, который тесно сотрудничает с государственными органами в законодательном процессе. В сессии приняли участие более 250 руководителей, финансовых директоров и владельцев бизнеса.

Последние результаты отчета PwC Paying Taxes, отражающие рейтинг Азербайджана, были также представлены в ходе семинара лидером налоговых и юридических услуг PwC в Евразии Майклом Аерном. Согласно отчету, за этот год, Азербайджан занимает 28-е место по уплате налогов.

В PwC наша цель заключается в формировании доверия в обществе и решении важных проблем наших клиентов. Мы достигаем этого за счет предоставления услуг ориентированных на решение вопросов наших клиентов в налоговой, правовой, аудиторской и консультационной областях начиная со стратегии и заканчивая исполнением. Более 140 специалистов из 6 стран работают в PwC Азербайджан, делясь своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических советов для наших клиентов.

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