Выгодное расположение, захватывающий пейзаж (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Строительство «Hünər Qüllələri», самого большого строительного проекта Huner Group, в самом престижном районе Баку-Белом Городе, интенсивно продолжается, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

“Hünər Qüllələri” расположены в районе Парка, который состоит из 20-этажных зданий, охватывающих с востока на запад район Белого Города Баку и улицу Центрального бульвара. Расположенный в 25 метрах над уровнем моря, вдали от городского шума, этот район обеспечивает беспрепятственный вид на площадь Флага, прибрежные зоны и бухту города Баку. Удобное расположение позволяет жителям получить доступ к 4 основным проспектам - Нобеля, Бабека, Нефтчиляр и Гейдара Алиева, а также в любую часть города. Кроме того, еще одним преимуществом является расположение рядом средней школы, станции метро Хатаи, к которой в скором времени будет построена еще одна станция с условным названием Y14.

Девиз “Hünər Qüllələri” : “1 квартира от вас, 14 дополнительных комнат от нас!”. Наиболее привлекательной особенностью данного проекта является применение системы Flexhouse в Азербайджане впервые. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group, – является «добавление» всех тех видов комнат, о которых вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Таким образом, каждый, кто получит жилье в “Hünər Qüllələri”, также будет иметь возможность использовать 14 различных типов служебных помещений. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую площадку, игровую комнату, кинотеатр с особой звуковой и визуальной системой, для просмотра фильмов с семьей и друзьями, караоке-зал, который может выявить ваш вокальный талант, музыкальную комнату, где вы можете играть на различных инструментах, комнату для вечеринок, предназначенную для празднования ваших особенных дней с друзьями и семьей, игровую комнату PlayStation, незаменимое развлечение для молодежи, гостевую комнату, в которой вы можете легко принять и разместить своих гостей, фитнес-зал, чтобы укрепить свое здоровье, специальную кухню, оборудованную всей техникой, с помощью которой вы сможете продемонстрировать гостям свое мастерство и вкусные блюда, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадки, бильярдную, большую рабочую комнату, для комфортной работы нескольких человек одновременно, комнату, предназначенную для водителей служебных автомобилей, жителей здания, а также их посетителей и прачечную, состоящую из оборудований для стирки, сушки и глажки.

2 пентхауса и 168 апартаментов премиум-класса, размещенных начиная с 3-го этажа 20-этажных зданий, с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, полностью отремонтированные и оформленные в самом изящном дизайне, ждут своих клиентов. Любой, желающий приобрести квартиру в “Hünər Qüllələri”, может обратиться в наш офис для очного ознакомления как с квартирами так и с комнатами Flex. В нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex. Вы можете стать владельцем премиум квартир в “Hünər Qüllələri”и воспользоваться всеми спектрами услуг обратившись к нам.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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