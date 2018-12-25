Индия может присоединиться к коридору "Lapis Lazuli" (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:49)

БАКУ /Trend/ - Индия заинтересована в присоединении к международному маршруту «Lapis Lazuli», сказала во вторник глава пресс-службы Бакинского международного морского торгового порта Вафа Сафарли-Абдуллазаде, сообщает Trend.

Во вторник в Бакинский порт прибыл первый транхитный груз из Афганистана. Как отметила Сафарли-Абдуллазаде, всего по этому коридору в Баку прибыли девять грузовиков, которые выехали из афганской провинции Герат 13 декабря. Общий объем прибывшего груза составляет 175 тонн.

Она отметила, что груз проехал по территории Афганистана и Туркменистана, а дальше, как ожидается, проехав через Азербайджан, направится в Грузию и Турцию, а далее - в страну назначения.

Напомним, что в рамках международного маршрута ​«Lapis Lazuli» грузы по железнодорожным путям и автострадам проходят через афганский город Тургунди (провинция Герат) и попадают в Ашхабад (Туркменистан), а оттуда - в прикаспийский порт Туркменбаши. Коридор продолжается до Баку (Азербайджан), затем через Тбилиси (Грузия) на Анкару (Турция) с ответвлениями в грузинские Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.