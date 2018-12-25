В Азербайджане значительно сократились налоговые проверки

БАКУ /Trend/ - В 2018 году число выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось втрое по сравнению с показателем прошлого года.

Об этом, как передает Trend, сказал во вторник заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов во время пресс-конференции, посвященной изменениям в налоговое законодательство, которые вступят в силу с 2019 года.

"В течение года было проведено 1400 выездных налоговых проверок. Это означает одну проверку на каждые 300 налогоплательщиков, - сказал он.

Отметим, что до января 2021 года в Азербайджане действует мораторий на проверки бизнеса, но они не распространяются на налоговые проверки компаний с годовым оборотом свыше 120 тысяч манатов. При этом, мораторий также не затрагивает хронометражные проверки и ряд других видов налоговых проверок, которые проводятся в компаниях с годовым оборотом менее 120 тысяч манатов.

В Азербайджане с первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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