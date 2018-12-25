В Азербайджане могут внедрить дифференциацию НДС в сфере медицины

25 декабря 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана работает над подготовкой предложений по дифференцированию налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере медицины.

Об этом, как передает Trend, сказал во вторник заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов во время пресс-конференции, посвященной изменениям в налоговое законодательство, которые вступят в силу с 2019 года.

"В качестве пилотного проекта мы хотим попробовать [внедрить дифференциацию НДС] именно в этой сфере. Если результаты будут положительными, то мы продолжим этот процесс и в других сферах", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время ставка налога на добавленную стоимость в Азербайджане составляет 18 процентов.

В Азербайджане с первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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