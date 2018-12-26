Определены сроки завершения строительства грузоперевалочного терминала в иранской Астаре

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с министром экономики, сопредседателем госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым и иранская делегация во главе с министром дорог и градостроительства Мухаммедом Эслами ознакомились с ходом строительства грузоперевалочного терминала в иранской Астаре, осмотрели территорию, где будет построен новый мост через реку Астарачай, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.

Отметим, что грузоперевалочный терминал расположен на участке площадью 35 гектаров, строительство осуществляется в два этапа. Уже введены в эксплуатацию 1400-метровая железная дорога между рекой Астарачай и мостом Кемербенди, мост Бахчасарай, а также автодорога через мост Кемербенди протяженностью 1440 метров в направлении Ардебиля и Решта. В целом строительно-монтажные работы планируется завершить к концу первого квартала 2020 года.

Азербайджанская и иранская делегации осмотрели территорию, где будет построен мост через реку Астарачай. Отметим, что протяженность моста составит 100 метров, ширина – 18 метров.

Шахин Мустафаев во время встречи азербайджанской делегации с иранской делегацией подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами за последние годы еще больше расширилось. Только за последние пять лет между главами Азербайджана и Ирана было проведено 12 встреч, осуществлено более 100 взаимных визитов. В Азербайджане было зарегистрировано более 700 иранских компаний, действующих в сферах промышленности, строительства, услуг, связи, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Торговый оборот между двумя странами в 2017 году вырос на 18 процентов, в январе-сентябре этого года – на 73 процента. В рамках совместных азербайджано-иранских проектов в Нефтчалинском промышленном квартале осуществляется производство автомобилей, в Баку открылась азербайджано-иранская клиника, в промышленном парке Пираллахи будет построен совместный фармацевтический завод.

Мухаммед Эслами отметил, что Иран придает особое значение расширению связей с Азербайджаном, были осуществлены мероприятия по развитию ирано-азербайджанских связей. Эслами также сказал, что очередной визит азербайджанской делегации в Иран внесет вклад в развитие связей между странами, в частности в расширение сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

Во время встречи обсуждались торгово-экономические связи, расширение сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, развитие международного транспортного коридора Север-Юг.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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