Центробанк Азербайджана сохранил без изменений учетную ставку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9,75 процента, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Верхний предел процентного коридора остался на уровне 11,75 процента, нижний предел процентного коридора – на уровне 7,75 процента.

Решение, принятое правлением банка, вступает в силу с 14:00 26 декабря.

Как отмечает ЦБА, сохранение параметров коридора связано с неопределенностью на внешних рынках. В перспективе реакция денежной политики будет зависеть от динамики и устойчивости инфляционных факторов.

Центробанк отмечает, что экономическая активность в Азербайджане сохраняет позитивную динамику и приближается к своему потенциальному уровню. Рост экономики в январе-ноябре 2018 года составил один процент, в том числе 1,4 процента в ненефтяном секторе.

Рост ненефтяного сектора связан, в основном с активностью в сфере торговли. Ненефтяная промышленность выросла на 8,7 процента, сельское хозяйство – на 4,6 процента.

Индекс бизнес-доверия, высчитываемый на основе мониторинга реального сектора, растет по сферам ненефтяной переработки, торговли и услуг, но упал по строительному сектору.

Что касается домохозяйств, то опросы показывают, что индекс доверия потребителей находится в позитивной зоне.

Основными факторами, поддерживающими рост потребления, являются увеличение реальных доходов населения в условиях низкой инфляции и восстановление потребительского кредитования.

В следующем году ЦБА планирует рассмотреть изменение учетной ставки восемь раз – первого февраля, 15 марта, 26 апреля, седьмого июня, 26 июля, 13 сентября, 25 октября, 13 декабря.

Отметим, что в текущем году ЦБА снизил учетную ставку в феврале - с 15 до 13 процентов, в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до десяти процентов, в августе оставил без изменений, а в октябре – десяти до 9,75 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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