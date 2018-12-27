В 2018 году произошел прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью - посол (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В 2018 году произошел настоящий прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Посол отметил, что по итогам десяти месяцев 2018 года товарооборот между странами превысил 400 миллионов долларов, а по итогам этого года эта цифра может достигнуть 450-500 миллионов долларов.

"Наблюдается положительная статистика как по повышению белорусского экспорта в Азербайджан, так и азербайджанского экспорта в Беларусь", - сказал Ахрамович.

Посол отметил, что экономики Беларуси и Азербайджана не являются конкурентами, а взаимодополняют друг друга, что еще раз подчеркивает взаимовыгодное сотрудничество для стран.

"Основными товарами белорусского экспорта в Азербайджан стала продукция машиностроительной промышленности, нефтехимии, деревообработки, фармацевтики, военно-техническое сотрудничество. В свою очередь Беларусь импортировала из Азербайджана также продукцию нефтехимии, овощи, фрукты и многие другие виды товаров ненефтяного сектора", - сказал посол отметив, что азербайджанский экспорт в Беларусь по сравнению с прошлым годом вырос на 44 процента, а белорусский экспорт- в три раза.

Также он добавил, что в текущем году между Беларусью и Азербайджаном примерный грузопоток составил порядка 400 тысяч тонн.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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