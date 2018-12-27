В ЗАО “AzerGold” состоялась презентация на тему добычи (ФОТО)

27 декабря 2018 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря в административном здании ЗАО “AzerGold” с участием руководства и сотрудников компании прошла презентация на тему добычи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

В рамках презентации сотрудники отдела горной добычи и координации участков, а также операционного подразделения и отдела геологии и горнодобывающих работ детально проинформировали участников мероприятия о процессах добычи, переработки, запасах месторождения Човдар, показателях извлечения золота.

На презентации было отмечено, что в 2018 году было добыто 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра. Кроме этого, в результате оптимизационных работ производственная мощность участка дробления и измельчения была повышена с 100-150 тонн до 200-250 тонн. В то же время, в результате применения современных технологий и оптимизационных работ, использование химических реагентов снизилось на 20-30 процентов, в то время как добыча по сравнению с прошлым годом увеличилась на 33 процента. С целью адаптации лабораторных анализов к мировым стандартам началось использование современной технологии PAL 1000.

В ходе мероприятия, участники провели широкие обсуждения вокруг дальнейшей оптимизации добычи, увеличения срока эксплуатации месторождения Човдар, проводимых работах на участках Тюлаллар и Агйохуш, производственных прогнозах на 2019 и 2020 годы.

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