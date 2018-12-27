Иностранные граждане значительно увеличили безналичные операции в Азербайджане

27 декабря 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2018 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 1,195 миллиарда манатов, что на 27 процентов, или 252 миллиона манатов больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года.

Об этом говорится в «Обзоре экспорта», подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За ноябрь объем операций иностранных граждан с банковскими картами в стране составил 76,2 миллиона манатов (рост по сравнению с ноябрем прошлого года на шесть процентов).

Больше всего в течение одиннадцати месяцев иностранные граждане потратили в августе – 141 миллион манатов, меньше всего в ноябре – 76,2 миллиона манатов.

Отметим, что в январе-ноябре 2016 года иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 528,4 миллиона манатов, в январе-ноябре 2017 года – 943,6 миллиона манатов.

Всего за одиннадцать месяцев этого года Азербайджан посетили 2,634 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства из 195 стран, что на 6,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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