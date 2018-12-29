Кыргызстан и Беларусь обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ – В Минске состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Беларуси Кубанычбека Омуралиева с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, включая активизацию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, отмечены эффективное взаимодействие Кыргызстана и Беларуси на площадках международных организаций, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.
Также обсуждены возможности создания кыргызско-белорусских совместных предприятий в области промышленности, сельского хозяйства, а также сотрудничества в сфере IT индустрии.
Омуралиев поблагодарил белорусскую сторону за организацию совместных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
В заключение встречи Макей поблагодарил Омуралиева за конструктивную работу по всестороннему развитию белорусско-кыргызских отношений.
(Автор: Рашид Ширинов)
Твиттер: @ShirinovRashid
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