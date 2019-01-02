Венгрия готова содействовать продаже традиционных азербайджанских товаров в Европе - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Венгрия может предоставить возможности для продажи традиционных азербайджанских товаров в Европе, сказал в интервью Trend посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

"Венгрия может помочь азербайджанскому бизнесу выйти на рынок Европейского Союза (ЕС), а именно, предоставить возможность для создания предприятий, инвестиционных возможностей, а также рынка для продажи традиционных азербайджанских товаров", - сказал Седеркеньи.

Посол отметил, что Венгрия предлагает Азербайджану новые технологии и готовые решения в сфере транспорта, градостроительства, энергоснабжения, в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.

"Недавно мы приступили к реализации совместного сельскохозяйственного проекта в Хызинском районе Азербайджана, где мы строим современный тепличный комплекс при финансовой поддержке Экспортно-импортного банка Венгрии", - сказал Седеркеньи.

Посол также отметил, что Азербайджан является основным внешнеторговым партнером Венгрии в регионе Южного Кавказа.

"Но, тем не менее, нынешний уровень взаимного товарооборота не отражает ни потенциала нашего экономического сотрудничества, ни стратегического, ни дружественного характера наших двусторонних политических отношений", - сказал Седеркеньи.

Дипломат отметил, что 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на восемь процентов по сравнению с 2016 годом и составил 47 миллионов долларов.

"За первые восемь месяцев 2018 года положительные тенденции продолжались: экспорт Венгрии в Азербайджан увеличился на 34 процента и достиг 42 миллионов долларов. Основными статьями экспорта из Венгрии в Азербайджан являются известные фармацевтические препараты, энергетические напитки HELL, аграрные технологии, машины и оборудование, продукты питания", - сказал Седеркеньи.

Венгерская сторона считает, что в целях расширения двусторонней торговли обе страны должны улучшить экономическое сотрудничество в наиболее перспективных секторах, которые были определены в качестве приоритетов: сельское хозяйство и пищевая промышленность, развитие инфраструктуры, энергетика, сотрудничество в водном хозяйстве, ИКТ, транспорт и логистика, а также сфера туризма, добавил посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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