В столице Азербайджана незначительно выросла средняя зарплата

2 января 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в январе-октябре 2018 года среднемесячная номинальная зарплата работников выросла на 0,1 процента, составив 783,4 маната, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Самую высокую среднемесячную зарплату получают работающие в промышленной, финансовой, страховой сферах, занимающиеся профессиональной научно-технической деятельностью, а также работники сферы информации и связи, работающие на предприятиях и в организациях, занимающихся строительством.

Самая низкая зарплата у работников, оказывающих услуги в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также у работающих в сельском хозяйстве, в сфере операций с недвижимостью, на предприятиях и в сфере образования, отдыха, развлечений и искусства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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