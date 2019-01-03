Китай начинает новую общенациональную экономическую перепись

В новом году в Китае началась четвертая общенациональная экономическая перепись.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, исследование, запускаемое через каждые пять лет, охватывает все субъекты хозяйственной деятельности, занятые во вторичном и третичном производстве, и дает широкую картину экономической ситуации в стране.

В переписи участвуют около 30 миллионов коллективных предприятий и объединений производственной деятельности, а также около 60 миллионов самозанятых предпринимателей.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам развития и реформ и глава Национального статистического бюро КНР Нин Цзичжэ заявил, что начавшаяся регистрация участников переписи определит ее качество. Он призвал усилить работу по обеспечению подлинности и точности статистических данных.

В общей сложности два миллиона работников будут направлены в почти 900 тысяч хозяйств для проведения переписи.

Китай провел три общенациональные экономические переписи - в 2004, 2008 и 2013 гг.

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