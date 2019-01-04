В Турции почти на 40% сократилось количество транспортных средств

4 января 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам ноября 2018 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 39,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, составив 22,850 миллиона единиц.

Об этом говорится в сообщении Института статистики Турции (TUİK), распространенном в пятницу.

Как отмечается, за указанный период доля легковых автомобилей составила 54,2 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,1 процента, тракторов - 8,2 процента, а 7,1 процента приходятся на долю других транспортных средств.

«В ноябре 2018 года в Турции были зарегистрированы 66,578 тысячи новых транспортных средств», - говорится в сообщении TUİK.

Отметим, что согласно данным TUİK, по итогам 2017 года количество транспортных средств в Турции составило 22,2 миллиона, что на 5,4 процента превышает показатель 2016 года.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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