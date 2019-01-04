Китай приступил к разработке беспилотных высокоскоростных поездов

В Китае ведется разработка беспилотных поездов, способных следовать со скоростью до 350 километров в час, передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

С приближением эпохи автоматизированных высокоскоростных поездов Китай стал мировым лидером по уровню развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, обладающего ключевыми технологиями и продуктами собственного производства, цитирует газета "Чайна дейли" гендиректора Китайской железнодорожной корпорации (КЖК) Лу Дунфу.

Газета сообщает, что с июля по сентябрь прошлого года на железнодорожной магистрали, соединяющей Пекин с городом Шэньян в провинции Ляонин, были успешно проведены испытания автоматизированной высокоскоростной системы с общим пробегом более 186 тысяч километров.

Система будет введена в эксплуатацию в 2022 году на железнодорожной линии, связывающей Пекин и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая, которые станут городами-хозяевами зимних Олимпийских игр-2022. Максимальная проектная скорость движения поездов по ней составит 350 километров в час.

КЖК запустила систему автоматического управления на железнодорожных линиях Дунгуань - Хуэйчжоу и Фошань - Чжаоцин в провинции Гуандун на юге Китая, скорость движения поездов по которым составляет 200 километров в час, проинформировала газета "Кэцзи жибао" (ежедневная газета "Наука и техника") со ссылкой на источник в Китайской академии железнодорожного транспорта.

Система, как пояснили эксперты, позволит составам автоматически стартовать, курсировать между станциями, синхронизировать расписание, точно останавливаться на станции, а также открывать и закрывать двери, что позволит повысить эффективность работы и избежать заторов, задержек и аварий.

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