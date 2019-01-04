"Дочка" Международного банка Азербайджана в Грузии может превратиться в НБКО (версия 2)

4 января 2019 17:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии (НБГ) выдал согласие на преобразование "дочки" Международного банка Азербайджана в Грузии в небанковскую кредитную организацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Вице-президент НБГ Арчил Мествиришвили, заявление которого цитируют СМИ, отметил, что одновременно завершился процесс ликвидации "дочки" МБА.

Напомним, что решение о закрытии грузинского филиала акционеры Международного банка Азербайджана приняли в марте прошлого года. Тогда же было принято решение покинуть российский рынок. В банке это решение обосновали подготовкой к приватизации.

"МБА-Грузия" действует с 2006 года. Банк обслуживает как азербайджанских, так и грузинских клиентов.

Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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