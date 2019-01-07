Увеличение товарооборота – одно из приоритетных направлений азербайджано-украинских отношений - посол

7 января 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличение товарооборота является одним из приоритетных направлений азербайджано-украинских отношений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью украинскому телеканалу «5 канал» посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

«Конечно, одно из приоритетных направлений - это увеличение товарооборота, развитие экономической составляющей», - сказал он.

Дипломат отметил, что с 2012 года товарооборот между двумя странами значительно снизился, хотя до 2012 года он составлял примерно 1,5 миллиарда долларов.

«С 2016-го по 2017-й мы подняли товарооборот в 2,5 раза», - сказал он, добавив, что если до 2016 года объем двустороннего товарооборота составлял 300 миллионов долларов, то на сегодняшний день он превысил 800 миллионов долларов.

«Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами. Это стратегическое партнерство опирается на высокий политический диалог между главами наших стран, а также на большой экономический потенциал и очень высокий уровень гуманитарных и культурных связей, которые традиционно существуют между нашими странами», - сказал Худиев.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной по итогам 2017 года составил 810,28 миллиона долларов. А в январе-ноябре 2018 года товарооборот составил 725,8 миллиона долларов, из которых примерно 414,5 миллиона долларов пришлись на импорт украинской продукции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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