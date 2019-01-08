A-Qroup оплатила лечение в 60 случаях онкологических заболеваний

8 января 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года страховая компания A-Qroup оплатила лечение в 60-ти случаях онкологических заболеваний, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

При диагностике болезни на ранних стадиях, оказании квалифицированной медицинской помощи и быстрой финансовой поддержке, шанс выжить после постановки страшного диагноза довольно высок.

Этим и руководствуется СК A-Qroup, оказывая финансовую помощь своим застрахованным, которые проходили обследование и лечение в лучших клиниках как Азербайджана, так и за рубежом: Турции, России, Германии, Израиля и т.д.

A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления и не забывать, что онкология – не приговор, и шанс успешного излечения есть всегда.

Напомним, что СК A-Qroup на протяжении 23 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

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