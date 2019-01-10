В Азербайджане построен новый мост (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство нового моста через реку Тертер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Мост, соединяющий северную и южную части города Барда, находился в аварийном состоянии.

Протяженность четырехпролетного моста - 126 метров. Мост построен согласно современным стандартам и нормам строительства, спроектирован с учетом восьмибалльной сейсмичности. Кроме того, были реконструированы подъездные дороги к мосту протяженностью 150 метров.

Напомним, что строительство моста началось в июле прошлого года.

Отметим, что ноябре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству моста на реке Тертер.

С целью завершения строительства пришедшего в аварийное состояние моста на реке Тертер на территории города Барда, из суммы, указанной в п.21 "Распределения по объектам и направлениям нераспределенной части средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Госагентству автомобильных дорог было выделено четыре миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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