Минналогов Азербайджана и SOCAR распространили совместное заявление

10 января 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Налоговые проверки, проходящие в азербайджанской госкомпании SOCAR, являются плановыми выездными проверками и не влияют на деятельность компании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное заявление SOCAR и министерства по налогам.

Комментируя распространившуюся в последнее время информацию касательно налоговых проверок в SOCAR обе структуры подчеркнули, что подобные проверки являются одними из прямых обязанностей министерства по налогам.

“Проведение налоговой проверки в какой-либо компании, в том числе и в SOCAR, является одной из основных и прямых функциональных обязанностей министерства по налогам. Ежегодно ведомство проводит плановые проверки крупных налогоплательщиков, в том числе и SOCAR. Проводимая в этом году в компании проверка также является очередной выездной проверкой”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что неправильно связывать эти проверки с какими-либо изменениями в административной структуре SOCAR: “Налоговые проверки - обычный процесс, который не влияет на деятельности обеих структур, и должностные лица компании продолжают выполнять обязанности в рамках своих полномочий”.

SOCAR, отмечается в сообщении, является самой крупной национальной компанией региона и одним из крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане. В то же время, компания, работая в 20 странах мира, обеспечивает интересы государства и приносит стране большие дивиденды.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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