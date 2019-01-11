Международный аэропорт Гейдар Алиев установил новый рекорд по пассажиропотоку

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев установил новый рекорд по объему пассажиропотока – за прошедший год он суммарно обслужил 4,43 миллиона пассажиров. Это на девять процента превышает показатель 2017 года.

В течение 2018 года базовые авиаперевозчики аэропорта – AZAL и Buta Airways перевезли 1,89 миллионов и 442 тысячи пассажиров соответственно.

Суммарно на международных рейсах было обслужено 3,81 миллионов, на региональных – 620 тысячи пассажиров.

От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 33,4 процента, Buta Airways – 11,6 процента, иностранных авиакомпаний – 55 процента.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку за 2018 года, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли Turkish Airlines, FlyDubai, «Аэрофлот», МАУ (Международные авиалинии Украины), Air Arabia, S7 Airlines, Qatar Airways, Utair, Lufthansa и SCAT, которые суммарно обслужили 1,15 миллионов пассажиров.

В десятку самых популярных международных направлений в 2018 году вошли Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Доха и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 2,7 миллионов пассажиров.

Всего в прошлом году регулярные полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев совершили 36 иностранных пассажирских авиакомпаний.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2017 и 2018 годах Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards, а также удостоен максимальной оценки «5 Звезд».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.