В Гарадагском районе Баку завершается строительство двух автодорог (ФОТО/ВИДЕО)

12 января 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению и в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева Госагентство автомобильных дорог завершает два важных проекта в Гарадагском районе Баку - строительство автомобильной дороги Локбатан-Гызылдаш протяженностью 13,8 километра и межпоселковой автодороги Локбатан-Гюздек протяженностью 9,1 километра, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Эти дороги долгие годы эксплуатировались без капитального ремонта, и пришли в непригодное состояние в результате нагрузок, из-за частого прохождения многотоннажных грузовиков.

Обе двухполосные дороги реконструированы в соответствии с третьей технической категорией.

После земляных работ на обеих дорогах проводятся работы по нанесению бетонно-асфальтового покрытия. Работы будут полностью завершены в ближайшие дни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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