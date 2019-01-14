На всех КПП Азербайджана установлены специальные оборудования для выявления носителей "свиного гриппа" - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - На всех КПП Азербайджана установлено специальное оборудование для предотвращения проникновения в страну потенциальных носителей "свиного гриппа". Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, Госкомтаможня ведет сотрудничество в этом направлении с министерством здравоохранения и с соответствующими структурами.

«В этой сфере мы достигли высоких результатов. В Азербайджане учтены все параметры, связанные с безопасностью и здоровьем населения, и на этот день мы ведем свою деятельность в усиленном режиме», - сказал глава ГТК.

Помимо этого, Мехтиев отметил, что для предотвращения проникновения "свиного гриппа" в Азербайджан, также ведутся работы по дезинфекции, а также определены зоны карантина на КПП.

Напомним, что в Грузии от «свиного гриппа» (тип A-H1N1) уже скончались 15 человек.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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