Азербайджанская страховая компания A-Qroup оплатила 50 случаев лечения за рубежом

БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup, являющаяся лидером на рынке медицинского страхования, предоставляет своим клиентам услуги не только лучших клиник в Азербайджане, но и за пределами страны. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на A-Qroup.

Только за 2018 год A-Qroup организовала и оплатила 50 случаев лечения своих клиентов за рубежом.

Страховыми случаями являлись: хирургические вмешательства, лечение онкологических заболеваний и медицинское обследование. Клиенты A-Qroup проходили обследование и лечение в лучших клиниках Турции, Германии, России, Израиля, Украины, Белоруссии и Ирана.

Напомним, что СК A-Qroup на протяжении 23 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

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