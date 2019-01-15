В Дубае открылся Торговый дом Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе и в сфере туризма.

Открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

Более 600 продуктов, включая фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, чай, джемы, фруктовые соки, лимонады, консервы, растительные масла, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, косметические средства и т.д., будут представлены в Торговом доме.

В церемонии открытия приняла участие азербайджанская делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, а также официальные лица ОАЭ.

Выступая на мероприятии, Мустафаев отметил, что открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае показывает значимость, которую придают главы обоих государств торгово-экономическим связям, а также интерес со стороны ОАЭ к азербайджанской продукции.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ, основанные на взаимном уважении и дружбе, успешно развиваются.

Мустафаев сказал, что один из первых торговых представителей Азербайджана за рубежом был назначен в ОАЭ, а в 2017-2018 годах были организованы экспортные миссии в Дубай, Абу-Даби и Шарджу.

В настоящее время в сферах промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, связи, транспорта и обслуживания работают 290 компаний из ОАЭ. На сегодняшний день Азербайджан и ОАЭ подписали более 30 документов о сотрудничестве в различных областях.

В свою очередь, министр экономики ОАЭ Султан бен Саид Аль-Мансури отметил, что открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае является важным шагом в развитии двусторонних экономических отношений.

Кроме того, в ОАЭ также открылся офис торгового представительства Азербайджана.

Напомним, что это седьмой по счету Торговый дом Азербайджана за рубежом.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года товарооборот с ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель позапрошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт – 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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