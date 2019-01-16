В 2018 году иностранцы приобрели больше недвижимости в Турции

16 января 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Турции было продано 1,3 миллиона объектов недвижимости, что на 2,4 процента меньше по сравнению с показателем 2017 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за указанный период в Стамбуле было продано 234 тысячи объектов недвижимости, в Анкаре – 75 тысяч, а в Измире – 131 тысяча.

«Остальные 860 тысяч объектов приходятся на другие города Турции», - говорится в сообщении TUİK.

Отмечается, что в 2018 году иностранцам в Турции было продано 39,6 тысячи объектов недвижимости, что на 78,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2018 году граждане Ирака приобрели в Турции 8,2 тысячи объектов недвижимости, граждане Ирана – 2,7 тысячи, а граждане России - 2,2 тысячи объектов.

«Остальные 26,5 тысячи объектов недвижимости приходятся на граждан других стран», - говорится в сообщении TUİK.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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