В Узбекистане сократилось производство стройматериалов

БАКУ/Trend/ - В 2018 году производство стройматериалов в Узбекистане составило 8353,4 тысячи тонн, что на 1,7 процента меньше по сравнению с 2017 годом (8497,3 тысячи тонн).

Как сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом говорится в данных Госкомстата Узбекистана.

Официальная статистика зафиксировала, что строительным материалам, в том числе и цементу, в 2018 году принадлежало лидерство по влиянию на прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары. В среднем цена на стройматериалы выросла на 25 процентов.



Главный фактор снижения производства цемента аналитики видят в том, что строительная индустрия республики в 2018 году приняла энергетическую «таблетку» для роста цен. Для предприятий отрасли тарифы на потребление газа и электроэнергии повысились минимум на 60 процентов.



Особый порядок ценообразования при реализации природного газа и электрической энергии был установлен для предприятий по добыче, переработке и производству известняка и гипса, бетона и железобетонных изделий, гипсокартона, тротуарной и керамической плиток, брусчаток, керамических и цементно-песчаных черепиц, сухих строительных смесей, а также трубных изделий.



Повышение на 60 и более процентов цен на природный газ и электрическую энергию для предприятий строительной индустрии эксперты назвали одним из факторов, влияющих на темпы инфляции в стране в 2018 году.



Для удовлетворения внутреннего спроса на стройматериалы и главным образом на цемент республика стала его импортировать. Импорт вяжущего стройматериала увеличен в разы. В частности, за девять месяцев минувшего года ввезено цемента на 122,9 миллиона долларов.

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