В Узбекистане сократилось производство стройматериалов

18 января 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2018 году производство стройматериалов в Узбекистане составило 8353,4 тысячи тонн, что на 1,7 процента меньше по сравнению с 2017 годом (8497,3 тысячи тонн).

Как сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом говорится в данных Госкомстата Узбекистана.

Официальная статистика зафиксировала, что строительным материалам, в том числе и цементу, в 2018 году принадлежало лидерство по влиянию на прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары. В среднем цена на стройматериалы выросла на 25 процентов.

Главный фактор снижения производства цемента аналитики видят в том, что строительная индустрия республики в 2018 году приняла энергетическую «таблетку» для роста цен. Для предприятий отрасли тарифы на потребление газа и электроэнергии повысились минимум на 60 процентов.

Особый порядок ценообразования при реализации природного газа и электрической энергии был установлен для предприятий по добыче, переработке и производству известняка и гипса, бетона и железобетонных изделий, гипсокартона, тротуарной и керамической плиток, брусчаток, керамических и цементно-песчаных черепиц, сухих строительных смесей, а также трубных изделий.

Повышение на 60 и более процентов цен на природный газ и электрическую энергию для предприятий строительной индустрии эксперты назвали одним из факторов, влияющих на темпы инфляции в стране в 2018 году.

Для удовлетворения внутреннего спроса на стройматериалы и главным образом на цемент республика стала его импортировать. Импорт вяжущего стройматериала увеличен в разы. В частности, за девять месяцев минувшего года ввезено цемента на 122,9 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
S&P огласило прогнозы на экономический рост Узбекистана
Финансы 10:17
Узбекистан приобретет ж/д составы из России
Бизнес 09:43
Узбекистан создает Ассоциацию предприятий масложировой промышленности
Экономика 09:37
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер
Тендеры 09:32
В Узбекистане для индийских компаний будет создана новая свободная экономическая зона
Бизнес 17 января 19:04
Назначен новый посол Омана в Узбекистане
Узбекистан 17 января 17:37
Лента новостей
В Баку сильный ветер повалил и сломал около 100 деревьев
Общество 10:41
В Баку закрыт главный выход станции метро «Элимляр Академиясы»
Общество 10:35
Human Rights Watch о проблемах с правами человека в Армении
Армения 10:29
Консорциум TAP скоро приступит к земляным работам для соединения двух участков трубопровода
Энергетика 10:26
Азербайджанская нефть 17 января незначительно подешевела
Энергетика 10:21
Чехия заинтересована в грузоперевозках по железной дороге БТК (Эксклюзив)
Бизнес 10:20
Рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Стиль 10:19
S&P огласило прогнозы на экономический рост Узбекистана
Финансы 10:17
"Турецкие авиалинии" начали прямые авиарейсы из Анкары в Тбилиси
Грузия 10:09