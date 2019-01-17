ФАО определила 3 приоритета для Узбекистана

17 января 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Узбекистан подписали рамочную программу сотрудничества, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение ФАО.

«ФАО будет оказывать поддержку в трех приоритетных областях, согласованных с правительством Узбекистана: институциональная и стратегическая поддержка Министерства сельского хозяйства и других государственных учреждений; развитие сельского хозяйства и продовольственно-сбытовой цепочки и доступа к рынкам; и устойчивое управление природными ресурсами, изменение климата и биоразнообразие», - говорится в сообщении.

«Основной акцент работы ФАО в Европе и Центральной Азии совпадает со стремлением Узбекистана сделать свое сельское хозяйство более эффективным и устойчивым, предоставляя возможности для улучшения уровня жизни сельского населения», - сказал Виорел Гуту, представитель ФАО в Узбекистане.

Как отмечается, план заключается в том, что ФАО поделится своими знаниями об инновационных климатически оптимизированных методах и устойчивом использовании природных ресурсов и управлении ими, включая управление лесами и восстановление земель. В частности, Узбекистану будет оказана помощь в создании национальной системы инвентаризации и мониторинга лесов. ФАО окажет содействие стране в борьбе с саранчой и другими трансграничными вредителями и болезнями.

ФАО также поддержит реализацию этой стратегии путем совершенствования механизмов координации и обеспечения более эффективного и основанного на широком участии заинтересованных сторон процесса принятия решений, связанного с развитием сектора, говорится в сообщении.

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