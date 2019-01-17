Turkish Airlines проводит скидочную кампанию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines, совершающая полеты по более чем 300 направлениям, дала старт новой скидочной кампании в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

В рамках кампании авиабилеты на рейсы из разных городов Азербайджана в Стамбул, а также в обратном направлении, предлагаются по скидочной цене.

По условиям кампании, минимальная цена авиабилета по маршруту Баку-Стамбул-Баку в аэропорт Сабихи Гекчен составит 149 евро, в аэропорт Ататюрка – 179 евро, а по маршрутам Нахчыван-Стамбул-Нахчыван и Гянджа-Стамбул-Гянджа – 129.

В то же время, путешественникам предлагаются скидочные билеты по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул (аэропорты Сабиха Гекчен и Ататюрк), цена которых составляет 129 и 149 долларов США соответственно. Авиакомпания учла также любителей шопинга и повысила объем провозимого багажа т ручной клади: так в указанные цены включены 30 кг багажа и 8 кг ручной клади.

Путешествовать по билетам, купленным в рамках кампании, которая продлится до 31 января, можно с 21 января по 19 мая этого года.

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