БАКУ /Trend/ - Товарооборот России и Узбекистана за 2018 год вырос на 21 процент, до 5,7 миллиарда долларов, сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По итогам минувшего года Россия остается крупнейшим торговым партнером Узбекистана. Взаимный товарооборот вырос на 21 процент и достиг 5,7 миллиарда долларов", - сообщает Trend, ссылаясь на пресс-релиз посольства Узбекистана в России.

Как отмечается, в октябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшие годы может достичь 10 миллиардов долларов.

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