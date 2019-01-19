В регионах Азербайджана проходят встречи предпринимателей с "Друзьями МСБ"

19 января 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Друзья МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана проводят встречи с представителями малого и среднего бизнеса по созданию новых субъектов бизнеса, расширению предпринимательской деятельности, а также по другим вопросам, интересующим предпринимателей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе встреч с представителями МСБ, действующими в сферах рыболовства в Губе и Хачмазе, животноводства - в Сиязане и Шабране, производства мебели - в Масаллы и Гусаре, состоялся обмен мнениями по интересующим предпринимателей вопросам, была предоставлена информация о мероприятиях по государственной поддержке в соответствующих в сферах, даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Отметим, что "Друг МСБ" - один из важных механизмов, созданных в целях поддержки малого и среднего бизнеса, непосредственного общения с субъектами предпринимательства в регионах. В настоящее время "Друг МСБ" действует в Масаллы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Гяндже и Евлахе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Университет “ADA” и Агентство по развитию МСБ подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Экономика 17 января 11:21
Служба "Друг МСБ" начала работать еще в двух районах Азербайджана (ФОТО)
Экономика 28 декабря 2018 17:41
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана будет сотрудничать с ЕБРР
Бизнес 19 декабря 2018 18:29
Азербайджан и Россия обсудили расширение сотрудничества в сфере МСБ (ФОТО)
Экономика 13 декабря 2018 18:03
Создан Совет волонтеров при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 6 декабря 2018 13:52
Орхан Мамедов: субъектам МСБ в Азербайджане будет проще участвовать на выставках (ФОТО)
Бизнес 5 декабря 2018 13:26
Лента новостей
ЕС не присоединится к антииранской коалиции - СМИ
Политика 17:49
В Мингячевире завершен отбор детей из семей вынужденных переселенцев в Лагерь интенсивного обучения программированию (ФОТО)
Общество 17:47
Полиция Баку о митинге т.н. "Нацсовета"
Общество 17:32
Принятие в Европарламенте резолюции против Азербайджана является сценарием антиазербайджанских центров - депутат
Точка зрения 17:12
Завершился рабочий визит Президента Зимбабве в Азербайджан
Политика 16:59
Полиция задержала 12 участников протеста в Париже
Европа 16:53
Резолюция Европарламента является очередным примером неприязни к Азербайджану - Афлатун Амашев
Политика 16:25
Память на века – в Баку прошло мероприятие, посвященное трагедии 20 Января (ФОТО)
Социум 16:15
В Париже начался марш "желтых жилетов"
Европа 16:09