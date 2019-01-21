В Азербайджане растет число женщин-предпринимателей – замминистра

21 января 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня женщины занимают особое место в развитии предпринимательства в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на мероприятии "Поддержка женского предпринимательства в доступе к льготным финансовым ресурсам".

"С каждым днем, во всем мире, растет роль, и число занятых предпринимательством женщин. Сегодня доля женщин в предпринимательстве составляет 25 процентов. Так, во Франции и Великобритании женщины, занимают четверть руководящих постов в крупных компаниях, в Германии – одну треть, в Японии этот показатель составляет 23 процента, в США 38 - процентов", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что в Азербайджане также растет доля женщин занимающих руководящие должности, они все чаще и больше принимают участие в сфере предпринимательства.

"В Азербайджане проводятся встречи с женщинами-предпринимателями, учитывается их мнение, предпочтения, делается все возможное для устранения проблем", - подчеркнул Мамедов.

Замминистра отметил, что одним из приоритетных направлений, определенных главой государства, является развитие деловой среды в стране. С этой целью в Азербайджане делается все возможное, осуществляются реформы.

В этих целях создаются льготные условия для предпринимателей, предпринимаются шаги по оптимизации административной системы, с целью минимизации контактов между чиновником и гражданином.

"В 2017 году на долю частного сектора пришлось 80 процентов ВВП страны", - сказал Мамедов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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