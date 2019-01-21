Зимняя акция от AZAL: Бесплатный авиабилет детям при путешествии с родителями

21 января 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявляют о новой зимней акции для тех, кто путешествует с семьей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

При покупке двух взрослых авиабилетов (при условии, что пассажиры являются родителями или опекунами) на даты с первого по 28 февраля 2019 года, авиакомпания предоставляет бесплатный билет одному ребенку до 12 лет на этот же рейс.

Акция распространяется на все международные направления авиакомпании, по которым будут выполняться рейсы на указанный период.

Билеты с 21 января можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. Для того, чтобы выписать бесплатный авиабилет ребенку, родители должны будут обратиться в колцентр по электронной почте callcenter@azal.az, отправив документы путешествующих пассажиров, либо подойти в официальный кассы продаж авиакомпании.

В рамках акции можно воспользоваться бонусной программой AZAL-Miles. Подробная информация о программе представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются)

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

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