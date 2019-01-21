Порядка 90% продукции на азербайджанском рынке с маркировкой «Halal» не соответствуют требуемым нормам

БАКУ /Trend/ - Подавляющее большинство продуктов питания на азербайджанском рынке с маркировкой «Halal» не соответствуют заявленным нормам «Халяль», сказал Trend в понедельник председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

По словам Гусейнова, этикетки «Halal» долгое время выдавались, причем не в малом количестве для получения дополнительной выгоды.

«Мы постоянно контактируем с международной организацией «Halal Consumer» и являемся участниками конференции «Халяльный мир». К сожалению, проблема в сфере халяльной продукции в Азербайджане остается открытой. Кроме того, так называемая «халяльная» продукция импортируется в страну, например из Украины, что также вызывает сомнение. Зачастую рестораны быстрого питания, например KFC, также делают основной акцент на то, что еда в их заведении также является «халяльной»», - сказал Гусейнов.

Согласно исследованиям Союза свободных потребителей, как сказал Гусейнов, 90 процентов продуктов представленных на товарном рынке страны с маркировкой «Halal», не соответствуют заявленным «халяльным» нормам.

«Союз свободных потребителей проводит работы для устранения негативных фактов в получении маркировки «Halal». Мы стараемся, чтобы этот процесс был прозрачным, и заявленная продукция соответствовала требованиям марки. Халяльная продукция, как известно, считается экологически чистым, и многие страны придают им большое значение», - сказал Гусейнов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.