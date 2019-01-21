Счетная палата выявила недостатки в работе департамента минналогов

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана подвела итоги аудита соблюдения налогового законодательства и состояния администрирования за 2017 год и первый квартал 2018 года департаментом территориального налогового управления №2 министерства по налогам (по Сумгайыту, Абшерону, Хызы и Сиязани), сообщили в понедельник Trend в Счетной палате.

«Согласно отчетам департамента, доля добровольного декларирования налогоплательщиков в общей сумме подлежащего к уплате налога составила 43,4 процента в 2017 году и 61,3 процента в первом квартале 2018 года, что является показателем низкого уровня добровольного декларирования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря аудиту выявлены случаи увеличения доли налогоплательщиков в прогнозах и в составе сборов по департаменту, а также утверждение некоторых прогнозов, которые не основываются на реальных источниках и фактах регистрации средств, поступающих в государственный бюджет не по назначению, сбор средств со срезами по различным видам платежей и на уровне регионов, в то же время в ходе исполнения прогноза перечисление платежей из источников, не относящихся к местным источникам.

«Факторы, влияющие отрицательно на повышение показателей в соответствии с реальным потенциалом по прогнозам и сборам по подоходному налогу, земельному налогу, налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и имущество юридических лиц, в основном связаны с недостатками в налоговом администрировании», - говорится в сообщении.

В заключение отмечается, что коллегия Счетной палаты направила копию решения в министерство по налогам и департамент территориального налогового управления № 2 с целью устранения недостатков в кратчайшие сроки, а также в соответствии с законодательством предоставила информацию в Милли Меджлис Азербайджана.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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