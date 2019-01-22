В Азербайджане существенно упростили регистрацию бизнеса (версия 2)

22 января 2019 14:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 14:01)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане регистрация юридических лиц будет осуществляться одной процедурой в течение 20 минут.

Об этом, как передает Trend, сказал генеральный директор департамента государственной регистрации и контроля над учетом министерства по налогам Азербайджана Алекпер Мамедов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, это стало возможным после внесения изменений в закон о государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц. Ранее регистрация компании в Азербайджане занимала 3,5 дня.

Таким образом, государственная регистрация, учет в налоговых органах и открытие банковского счета будут осуществляться в рамках одной процедуры.

Процедура регистрации станет возможной без применения электронной подписи. Достаточно будет использовать FIN-код, отметил Мамедов.

"Вся информация будет собрана в единую базу, счет в банке будет открываться автоматически. Все данные юридического лица также будут направляться в базу министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", - сказал он.

По словам Мамедова, целью этих изменений является упрощение процесса регистрации, минимизация контактов между гражданином и чиновником, а также минимизация затрат на открытие предприятия.

Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане делается все возможное для улучшения деловой и налоговой среды.

Представитель минналогов отметил, что в 2018 году в Азербайджане было зарегистрировано более 11 тысяч юридических лиц, из них 70 процентов зарегистрировались в электронном виде. Всего, на первое января 2019 года, в стране зарегистрировано более 970 тысяч налогоплательщиков, из которых 125 тысяч являются юридическими лицами, а остальные - физическими лицами.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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