Госагентство Азербайджана о платной автодороге Алят-Астара-госграница Ирана

24 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году четырехполосная автомобильная дорога Алят-Астара-госграница Ирана станет платной, и уже осуществляются соответствующие работы по переводу на платную основу участка от 31 до 201 километра, сказал в четверг Trend начальник Управления по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Афлатун Гасымов.

Напомним, что 18 сентября 2018 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие автомобильной дороги Алят-Астара-госграница Ирана протяженностью 204 км, являющейся частью проходящего через Азербайджан транспортного коридора «Север-Юг».

Ранее председатель Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов сказал, что автомобильная дорога Алят-Астара-госграница с Ираном со следующего года может стать платной. «В Республике Корея уже заказаны турникеты, посредством которых будет оплачиваться проезд. В ближайшее время они [турникеты] будут доставлены в Азербайджан, и начнется их установка на автомагистрали, после чего дорога станет платной», - сказал Мамедов.

Отметим, что общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана составляла 243 километра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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