Турция разрешила импорт азербайджанского лука

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского и лесного хозяйства Турции обратилось в азербайджанское Агентство пищевой безопасности в связи с проведением анализа выращиваемого в Азербайджане лука, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Был проведен соответствующий анализ лука, результаты которого были направлены в Турцию. По результатам анализа был разрешен импорт лука из Азербайджана в Турцию.

Экспортируемый в Турцию лук должен быть выращен в Азербайджане, не содержать стволовые нематоды и не быть подверженным белой гнили.

В связи с этим, Агентство пищевой безопасности доводит эти требования до внимания азербайджанских фермеров, и призывает уделить максимум внимания фитосанитарной безопасности экспортируемой в Турцию продукции. В противном случае в отношении лиц будут приняты меры, в соответствии с законодательством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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