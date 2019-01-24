Обновилось расписание рейса AZAL Баку-Женева-Баку

БАКУ /Trend/ - Начиная с пятого февраля рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) J2-5009/J2-5010 из Баку в Женеву будут выполняться два раза в неделю по обновленному расписанию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Вылет из Баку с этой даты будет осуществляться по вторникам в 07:00 утра, прибытие в Женеву - в 09:00 по местному времени. Обратный вылет из Женевы в 10:00 утра, прибытие в Баку - в 17:45 по местному времени.

По пятницам вылет из Баку - в 06:30, прибытие в Женеву - в 08:25; вылет из Женевы - в 09:25, прибытие в Баку - в 17:10.

Рейсы AZAL выполняются в рамках совместной чартерной программы по классической схеме перевозки, включающую бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту на самолетах Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания – VIP Club, Business Class и эконом-класс.

Вылеты осуществляются через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Женева является вторым по величине и численности город Швейцарии. Город расположен между горами Юра и Альпами и является административным центром одноименного кантона. Жемчужиной города является его озеро Леман с красивейшей набережной и роскошными отелями вокруг. Сегодня Женева — мировой финансовый, политический и научный центр, а также является отправной точкой при поездках на горнолыжные курорты Швейцарии и Франции.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются)

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