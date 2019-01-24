Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за год на 3,55 процента

24 января 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за 2018 год на 3,55 процента и составили на 1 января 2019 года 27081,4 миллионов долларов против прироста на 6,24 процента за 2017 год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на NUZ.

В частности активы в иностранной валюте снизились за прошлый год на 11,4 процента до 12,44 миллиарда долларов, в монетарном золоте выросли в денежном эквиваленте на 4,32 процента до 14,64 миллиарда долларов, а в физическом объеме на 5,55 процента до 11,4 миллиона тройских унций.

Доля первой позиции в золотовалютных резервах страны снизилась с 50,01 процента на 1 января 2018 года до 45,94 процента на 1 января 2019 года, по второй – возросла соответственно с 49,99 до 54,06 процента.

Чистые золотовалютные резервы Узбекистана, не учитывающие валютные средства банков и госорганов (кроме минфина и Фонда реконструкции и развития) на счетах ЦБ, уменьшились за год на 0,65 процента до 26,39 миллиарда долларов против роста на 5,48 процента в 2017 году.

При этом их доля в совокупных золотовалютных резервах страны возросла с 94,62 процента на 1 января 2018 года до 97,46 процента на 1 января 2019 года.

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