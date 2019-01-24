Iteca Caspian и Сaspian Event Organisers: Итоги выставочного года

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане выставочные компании Iteca Caspian и Сaspian Event Organisers (CEO) с успехом провели 22 выставки, одну конференцию и один форум. Три мероприятия состоялись впервые: 1-й Азербайджанский международный форум по франчайзингу (Caspian Franchise Forum 2018), 1-я Азербайджанская международная выставка "Подарки и промо-продукция" (Gift & Promo Fair) и 1-я Азербайджанская международная выставка «Реклама и печатное производство» (AdPrint), сообщает в четверг Trend со ссылкой на СЕО.

В 2018 году в третий раз прошла Оборонная выставка ADEX - масштабное мероприятие, подтверждающее статус одной из крупных экспозиций вооружения и военной техники в регионе, грандиозный показ современного оружия и техники, демонстрация силы и мощи азербайджанского оборонно-промышленного комплекса. Кроме традиционных событий, компания СЕО также выступила организационным партнером выставки в рамках конференции IAPH BAKU 2018 World Ports Conference, 1-й Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности, Eurovillage 2018, Дней Европы в Нахчыване и ряда других мероприятий.

Выставки посетили свыше 70 высокопоставленных зарубежных гостей, а также министры и другие представители отраслевых министерств Азербайджана.

В 2018 году выставки в Баку собрали 1922 участников из 48 стран мира, а также 69 812 посетителей из 64 стран мира. По количеству представленных компаний на выставках Россия, Турция и Беларусь занимают соответственно первое, второе и третье место. Отрадно, что 40 процентов участников составили местные производители и дистрибьюторы. На разных выставках 29 сран представили 50 национальных экспозиций. Больше всего выставки посещали гости из Турции, России, Ирана, Грузии, Германии, Украины, ОАЭ, Беларуси, Италии, Китая, Казахстана.

Все события активно поддерживаются государственными структурами, среди которых: министерство сельского хозяйства, министерство транспорта, связи и высоких технологий, министерство образования, министерство оборонной промышленности, министерство обороны, министерство экологии и природных ресурсов, министерство экономики, министерство энергетики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, министерство здравоохранения, Государственное агентство жилищного строительства, Союз архитекторов Азербайджана, Бакинское транспортное агентство, SOCAR, Государственное агентство по туризму, Совет по туризму Азербайджана, Агентство пищевой безопасности, Общественное объединение IDEA, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей), Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация, Всемирная туристическая организация (UNWTO), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Азербайджанская стоматологическая ассоциация, TRACECA, Международный союз электросвязи, Региональное содружество в области связи.

К поддерживающим структурам в 2018 году присоединилось Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. На международной выставке Bakutel между Агентством и организаторами, Iteca Caspian и CEO, был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ был подписан председателем правления Агентства Орханом Мамедовым и исполнительным директором Iteca Caspian Фаридом Мамедовым. В меморандуме отмечено, что обе стороны будут способствовать участию в международных выставках компаний, представляющих малый и средний бизнес. Первый опыт сотрудничества был осуществлен уже на Bakutel 2018, где на организованном Агентством стенде принимали участи десять компаний. По итогам выставки было получено много положительных отзывов от участников стенда, которые и в будущем планируют развиваться и приобретать новые контакты посредством участия в выставках.

В успешном проведении выставок важна роль партнеров и спонсоров. В 2018 году спонсорами выставок выступали SOCAR, BP, Maschio Gaspardo, NB Group, Секретариат оборонной промышленности Турции, Equinor, Turkiye Petrolleri, Azeri Mi Drilling, Azfen, Baku Steel Company, Bos Shelf, Caspian Drilling, Caspian Marine Services, Global Energy Azerbaijan, SOCAR Polymer, Tekfen, Российский экспортный центр, INPEX, Mcdermott, Dentons, DOW, EGS, EY, Kaspersky Lab, Lamor, Nobel Upstream, SAP CIS, Petronas, SOCAR AQS, STP, TAP, Tenaris, Total, Azercell, Kapital Bank, AA Services, страна-партнер Болгария, PASHA Bank, Lilac, Baku Convention Center, медиа-партнеры - Caspian Energy International Media Group, Дом и интерьер, IHS Jane's Defence Weekly, Army Recognition. Партнерами компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers в 2018 году были туроператор «Premier Tour», официальные гостиницы «Qafqaz Point Hotel» и «Hyatt Regency», постоянный партнер по детской зоне - Bagcam.az.

С размахом был отмечен 25-летний юбилей первой Международной выставки и конференции независимого Азербайджана Caspian Oil and Gas, собрав на одной площадке 312 компаний из 38 стран мира. Выставку посетило целый ряд высокопоставленных зарубежных гостей. Знаменательным событием в первый день выставки стало награждение организаторов по случаю 25-летия выставки-конференции Caspian Oil and Gas. Так, за вклад в продвижение достижений Азербайджана и укрепление сотрудничества с зарубежными странами орденом «Дружба» были награждены Эндрю Вуд и Эдвард Строн.

В этом году юбилей Caspian Oil and Gas совпал с 95-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который стоял у истоков выставки и был ее идейным вдохновителем. В честь юбилея Общенационального Лидера Гейдара Алиева и юбилея выставки и конференции Caspian Oil and Gas были посажены деревья и цветы, а также участниками и организаторами были проведены работы по благоустройству ботанического сада.

Организаторами уже давно заложена традиция на юбилей Caspian Oil and Gas вручать премии лучшим студентам, выбравшим профессию нефтяника. Сразу два студента получили специальную награду от Caspian Oil and Gas 2018. Это студенты Абдулла Аскерзаде и Махира Асадзаде, набравшие 700 баллов при поступлении в Бакинскую Высшую школу нефти на факультет автоматизации промышленного производства.

Всем компаниям, принимавшим участие в выставке на протяжении многих лет, были вручены сувениры. Так, специально к 25-летнему юбилею первой международной специализированной выставки и конференции независимого Азербайджана Caspian Oil and Gas были выпущены уникальные почтовые марки. Надо отметить, что марки, посвященные выставкам, в Азербайджане выпущены впервые. На одном из видов марки изображен юбилейный логотип выставки Caspian Oil and Gas и символическая нефтяная платформа. Второй вид марок является репродукцией картины, на которой изображен Баку, омываемый Каспийским морем.

Еще одним сувениром от организаторов стали специально созданные к юбилею духи Caspian Gold. Парфюмерная вода для мужчин и женщин Caspian Gold разработана азербайджанскими парфюмерами. Оригинальный флакон, напоминающий каплю, заключён в кейс из натурального дерева. В этот же кейс создатели аромата вложили еще один флакон, содержащий несколько капель Каспийской нефти. Коллекция Парфюмерной воды Caspian Gold является подарочной и выпущена лимитированным тиражом.

Таким образом, приуроченные к 25-летнему юбилею выставки и конференции дополнительные мероприятия, благодаря своей информационной насыщенности, колориту и разнообразию, создали особую торжественность и праздничную атмосферу. В 2019 году выставка пройдет с 29 мая по первое июня, в Baku Expo Centre, а конференция Caspian Oil and Gas пройдет в отеле Bilgah Beach Hotel.

2018-ый был богат на дополнительные события, подготовленные по инициативе организаторов. Так, свыше 240 компаний приняли участие в В2В встречах, благодаря которым смогли встретиться и переговорить с будущими партнерами не только на стенде, но и на специальной площадке. В рамках каждой выставки специально для демонстрации новых продуктов производства и услуг, на выставках была создана презентационная зона, где компании могли демонстрировать свои новинки профессиональным посетителям, а также дефиле и дебаты.

Впервые в рамках выставки Bakutel была организована дискуссионная площадка - Bakutel Tech Talks. Три панели - «Бизимкиляр» (Наши), «IT-мизируй свой подход» и «От стартапа к бизнесу», собрали более 850 человек. Мероприятие получило много положительных отзывов, так как смогло поднять вопросы отрасли, создать конструктивный диалог между заказчиками и разработчиками, помогло стартапам на пути реализации их проектов.

В 2018 году компании Iteca Caspian и СЕО для экспонентов организовала ряд мероприятий с целью повышения эффективности участия экспонентов в выставках. Так, состоялись бизнес-завтраки для участников выставок Worldfood Azerbaijan, Caspian Agro, COG, TransCaspian, Road&Traffic, Gift & Promo Fair, AdPrint, Bakubuild, Aquatherm Baku, Education и Bakutel, в которых приняли участие экспоненты и команда организаторов. Во время завтрака состоялись презентации формул успешного участия на выставках, были затронуты базовые вопросы организации стенда, подготовки персонала, привлечения посетителей на стенд и многое другое.

Организаторы в рамках выставок продолжают CSR-проект «Потому что мы заботимся». Для этого был организован специальный стенд в фойе, где в рамках выставок представители малого бизнеса, мастера по ручной работе принимали участие со своими изделиями и проектами.

Еще в первом полугодии организаторы выставок в рамках своей программы социальной ответственности начали осуществлять ряд мероприятий под лозунгом «Сохрани природу». Согласно этой программе компании всю использованную бумажную продукцию из офиса отдают для переработки и повторного использования. Кроме того, все бейджи на выставку и посетителей и участников стали бумажные. На каждую выставку приходит в среднем 5000 человек. Переход на бумажные бейджи позволило значительно сократить использования пластика. Со следующего года также планируется полностью отказаться от пластиковых кульков на выставках и перейти к пакетам из переработанной бумаги.

В преддверии осеннего сезона организаторами торгово-промышленных выставок был запущен новый проект - электронная газета, которая информирует обо всех выставочных мероприятиях и новшествах, планируемых организаторами в рамках выставок. Следующий выпуск электронной газеты намечен на февраль 2019 года.

В настоящее время идет активная подготовка к новому выставочному сезону, который будет насыщен интересными событиями. В 2019 году выставочные операторы проведут 23 проекта. 2019 год примечателен еще и тем, что для 4 крупных выставочных проектов этот год станет юбилейным. Такие выставки как WorldFood Azerbaijan, BakuBuild и Bakutel отметят в этом году 25-летие, а выставка Caspian Ecology – свое 10-летие. За годы проведения эти выставки завоевали лидирующие позиции в Каспийском регионе и стали традиционным местом встречи профессионалов, привлекающим большое количество посетителей. Для юбилейных событий будет предусмотрена специальная программа, которая даст возможность продемонстрировать проекты еще более обширно. Кроме того, ряд традиционных выставок в 2019 году, пройдя ребрендинг, предстанут в новом имидже. Все подробности о мероприятиях 2019 года доступны на сайтах www.iteca.az и www.ceo.az #ItecaCaspian #CaspianEventOrganisers #BakuExhibitions

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