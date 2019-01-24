Что ожидает китайскую экономику в 2019 году?

В 2019 году китайская экономика стабильно будет продвигаться вперед, есть все основания, условия, уверенность и возможности поддерживать функционирование экономики в разумных пределах, осуществлять продолжительное и здоровое развитие. Как передает Trend, об этом сообщает онлайн -издание "Жэньминь жибао" со ссылкой на начальника Государственного статистического управления КНР Нин Цзечжэ.

"Рост глобальной экономики падает, вклад Китая в мировую экономику самый большой. В показателях за месяц и даже за квартал могут быть зафиксированы колебания, что вполне нормально, ключевое внимание необходимо уделять годовым данным, учитывать направление и тенденции развития", - сказал глава Статуправления.

Одновременно с этим, Нин Цзечжэ подчеркнул, что с глобальной точки зрения, экономическая глобализация, социально-информационные сети, политическая многополярность, культурная диверсификация являются ведущими тенденциями, общий консенсус – мультилатерализм, мир, развитие и сотрудничество по-прежнему являются глобальными тенденциями.

Нин Цзечжэ считает, что благоприятных условий довольно много, они, главным образом, заключаются в следующем:

Во-первых, изменения в мире и Китае приносят с собой большие возможности. КНР совместно с другими странами поддерживает открытость и сотрудничество, стремится к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, пространство для участия в управлении глобальной экономикой чрезвычайно обширное. Одновременно с этим, необходимо ускорять оптимизацию и модернизацию экономической структуры, улучшать технологические и инновационные способности, углублять политику реформ и открытости, ускорять экологическое развитие, придавая новое содержание возможностям развития.

Во-вторых, Китай обладает потребительским рынком с самым большим потенциалом в мире. Численность населения КНР приближается к 1,4 миллиарда людей, в Китае самая масштабная в мире группа людей со средней заработной платой. Согласно подсчетам Государственного статистического управления, в 2017 году их количество уже превысило 400 миллионов. Образцовая китайская семья среднего класса зарабатывает от 100 до 500 тысяч в год, среди 400 миллионов людей около 140 миллионов могут позволить себе покупку автомобилей, недвижимости и туристические поездки. Именно поэтому потребление является опорой для продолжительного роста китайской экономики и обладает большим потенциалом.

В-третьих, Китай располагает богатой материальной базой и базой талантов. Благодаря развитию политики реформ и открытости на протяжении 40 лет китайская промышленная система стала относительно комплексной и цельной в мире, инфраструктура страны постоянно совершенствуется, Китай обладает мощной материально-технической базой. В КНР насчитывается порядка 900 миллионов трудовых ресурсов, более 700 миллионов работников. Число людей, получивших высшее и профессиональное образование, достигает 170 миллионов. Китай по-прежнему обладает многочисленным населением и рабочей силой, демографические дивиденды все еще существуют, уровень участия в рабочей силе постоянно повышается. Одновременно с этим, в КНР формируется база талантов, которая продвигает высококачественное развитие, стимулирует новые точки экономического роста, предоставляет интеллектуальную опору и поддержку.

В-четвертых, выявляются «дивиденды» реформирования. В прошлом году отмечалось 40-летие политики реформ и открытости, в этом году исполняется 70 лет с момента основания нового Китая, реформирование было, есть и будет движущей силой экономического развития КНР.

В-пятых, зафиксировано большое пространство для макрополитических действий и достаточный опыт. В настоящее время на международной арене уровень инфляции и коэффициент финансового дефицита Китая относительно низкие, валютные резервы в избытке, макрополитическое операционное пространство огромное. В макрополитике Китая в этом году будет усилено антициклическое регулирование, КНР будет проводить активную финансовую политику и стабильную денежно-кредитную политику, добавил Нин Цзечжэ.

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