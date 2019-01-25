В Азербайджане выросло число сданных в эксплуатацию жилых домов – госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число сданных в эксплуатацию жилых домов. Об этом председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев сказал на расширенном заседании коллегии по итогам 2018 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет.

По его словам, в 2018 году было построено и сдано в эксплуатацию 2 084 700 квадратных метров общей площади, или на 3,3 процента больше новых жилых домов в сравнении с 2017 годом.

Нуриев подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для развития предпринимательства благодаря политике, проводимой главой государства, положительные изменения в этой сфере находятся в центре внимания международных организаций и ведущих рейтинговых агентств. «Так, согласно отчету "Doing Business 2019", распространенному Всемирным банком 31 октября 2018 года, Азербайджан вошел в список десяти самых реформирующихся стран мира, и объявлен как страна, больше всех проводящая реформы. В новом отчете Азербайджан поднялся на 32 ступени в сравнении с 2017 годом, заняв 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. В отчете также указано, что Азербайджан поднялся на 100 ступеней в связи с индикатором «Получение разрешений на строительство», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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